Maxi Rodríguez entrena en Progreso pero espera por Peñarol

Esto dijo el futbolista en charla con Telemundo:

No estoy priorizando lo económico porque sino estaría jugando en un país de esos un poco raros. Ojalá que salga algo importante. Peñarol suena siempre, fue lindo jugar en el club, tuve una lesión que me costó un poco pero bueno ojalá tenga una nueva oportunidad. En Uruguay solo Peñarol, Wanderers me abrió las puertas pero creo que no es el momento.