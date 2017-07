Maxi Rodríguez llegó a Uruguay: “vengo a pelear el campeonato”

El argentino Maximiliano Rodríguez se incorpora a Peñarol. Este jueves a la noche el jugador rosarino de 36 años llegó desde Buenos Aires junto al presidente aurinegro Juan Pedro Damiani.

En su llegada al Aeropuerto de Carrasco, el argentino expresó:

“Vengo a pelear el campeonato. Sé que vengo a un grande. Mejor motivación que esa no hay. Soy alguien muy ambicioso en lo personal y colectivo”.

Consultado sobre la dificultad que Peñarol enfrenta para ser campeón esta temporada, Rodríguez dijo:

“Los retos no son algo que me preocupen. La presión me gusta”.