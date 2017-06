Nacional ganó 2-1 ante Danubio y pisa firme en el Torneo Intermedio

El tricolor sumó tres puntos en el grupo B de la mano de Rodrigo Aguirre y 'Papelito' Fernández.

Nacional sumó su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Intermedio y está segundo, debajo de Racing, en el grupo B por diferencia de goles.

El tricolor encontró intensidad en el primer tiempo: Rodrigo Aguirre anotó a los 31′ y Sebastián “Papelito” Fernández anotó a los 36′ de penal.

Tras el descanso, Danubio buscó y logró. A los 63′ Abdiel Arroyo encontró el descuento para la franja, pero no bastó para salvarse de la derrota.

La galería del encuentro:

FOTOS: MARTÍN MARTÍNEZ/FOCOUY