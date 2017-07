Nacional ganó 3-0 ante Sud América en el Estadio Centenario

Sebastián Fernández marcó un doblete con el pie y Diego Arismendi anotó de cabeza.

Nacional lidera el grupo B del Torneo Intermedio tras vencer 3-0 a Sud América.

El tricolor comenzó liderando con gol de Sebastián “Papelito” Fernández, quien marcó cerca del entretiempo. La IASA en el segundo tiempo no pudo remontar, y así fue que llegó el 2-0 con un gol de Diego Arismendi. Ya sobre el cierre “Papelito” volvió a marcar a los 77′ para cerrar el encuentro con un 3-0.

El tricolor jugará su última fecha ante Cerro para firmar su pase a la final del certamen.

Sud América

Fleitas, J. Perujo, S. Felipe, J. Piriz, G. Camargo, E. Benavídez, J. Pereyra, G. Díaz, G. Mastriani, G. Colman y B. Giménez. D. Timpani.

Nacional

Conde, J. Fucile, R. García, D. Polenta, A. Espino, F. Carballo, D. Arismendi, T. Viudez, M. Ligüera, S. Fernández y H. Silveira.

WhatsApp Image 2017-07-01 at 19.24.40 WhatsApp Image 2017-07-01 at 19.24.41 WhatsApp Image 2017-07-01 at 19.24.42 WhatsApp Image 2017-07-01 at 19.24.43 WhatsApp Image 2017-07-01 at 19.24.44 WhatsApp Image 2017-07-01 at 19.24.45 WhatsApp Image 2017-07-01 at 19.24.46 WhatsApp Image 2017-07-01 at 19.24.47 WhatsApp Image 2017-07-01 at 18.42.56 WhatsApp Image 2017-07-01 at 18.42.55 WhatsApp Image 2017-07-01 at 18.42.58 < >

FOTOS: JOAQUÍN FERNÁNDEZ/FOCOUY