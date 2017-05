Nacional ganó 4-3 ante Sudamérica pero no le bastó

El tricolor revirtió resultados y se llevó la victoria pero Defensor se lo impidió al vencer 2-1 a Fénix.

Nacional está segundo en la tabla del Torneo Apertura y ya no depende solamente de sí para salir campeón. El tricolor necesita ganar para mantenerse con chances, mientras que espera a que Defensor-el actual líder- no sume más puntos en la tabla.

Sudamérica empezó ganando 1-0 ante Nacional con gol encontra de Corujo. El buzón amplió su margen con otro gol a los 19′: Bruno Giménez anotó de lejos el 2-0.

Sobre el tentretiempo, Sebastián “Papelito” Fernández descontó de penal para poner el encuentro 2-1 para la IASA.

El segundo tiempo trajo mucha emoción. A los 56′ Joaquín Pereyra anotó 3-1 para los buzones, pero Tabaré Viudez anotó luego para el tricolor a los 62′. Lejos estuvo de resolverse el encuentro, que Nacional insistió y logró otro gol con Diego Arismendi a los 67′. Fue entonces que Nacional siguió, y así Hugo Silveira anotó un gol de cabeza que puso el 4-3 para los tricolores.

Estadio Centenario

Árbitro

Christian Ferreyra. Asistentes: Marcelo Alonso y Carlos Barreiro. Cuarto árbitro: Javier Bentancor.

Nacional

E. Conde, S. Otalvaro, R. García, G. Corujo, A. Espino, D. Arismendi, S. Rodríguez, K. Ramírez, T. Viudez, S. Fernández y H. Silveira.

Sud América

A. Baroja, N. Martínez, J. Píriz, E. Martínez S. Felipe, B. Giménez, G. Díaz, G. Camargo, J. Pereyra, G. Colman y R. Pollero.

La galería del encuentro:

La galería del encuentro:

FOTOS: DANTE FERNÁNDEZ/FOCOUY