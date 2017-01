Nacional ya tiene dos partidos internacionales amistosos ante Olimpia de Paraguay

Los tricolores están a la espera de la definición en cuanto a la llegada de Ronaldinho y Jonathan Barboza. Por otro lado, es posible que el capitán Diego Polenta se quede un semestre más en el cuadro. Sobre esto habló el técnico Martín Lasarte:

“La verdad tengo una sensación de seguridad, no es que nadie me diga nada. A Diego le pregunto casi un día sí, un día no. Pero uno fue futbolista y entiendo, pero no puedo invadir lo que es su parte íntima. A mí me gustaría que se quedara, pero lógicamente que no lo quiero perjudicar en otros aspectos que él ya ha manifestado”.