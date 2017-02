En el regreso del “cebolla” Rodríguez, Peñarol empató 0 a 0 ante Liverpool en Belvedere

Ambos equipos tuvieron chances pero no lograron sacarse diferencias.

Leo Ramos, DT de Peñarol no cambió el equipo que enfrentó a El Tanque Sisley.

Guruceaga;

Petryk, Villalba, Arias, Hernández;

Nández, Novick, Pereira, Mier;

Rodírguez & Cavallini

Liverpool, a cargo de Mario Saralegui, jugará con:

De Amores;

Rodales, Mallo, Platero, Almeida;

Martínez, Freitas, Latorre, Aprile;

Cantera & Royón

Liverpool tuvo dos goles anulados por offside y a su vez, el arquero Guillermo de Amores impidió goles del aurinegro en ocho instancias.

Según Gastón Guruceaga, arquero de Peñarol y una de las figuras defensivas del partido, “fue un partido muy difícil” en el que “cualquiera pudo haberse llevado los 3 puntos”. Mario Saralegui, DT de Liverpool, se mostró satisfecho con el resultado y dijo que “fue un partido intenso que nos hubiera gustado ganar”.

La galería del encuentro:

FOTOS: FOCOUY