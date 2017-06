Peñarol empató 0-0 con Boston River en el Estadio Centenario

El aurinegro lidera el grupo A del Torneo Intermedio gracias a su diferencia de goles. Boston River se coloca en tercer lugar.

Boston River, que venía de eliminar a Comerciantes Unidos en la Copa Sudamericana, se midió ante un Peñarol con algunas ausencias por lesiones y amistosos con la selección uruguaya.

En el primer tiempo los equipos no se pudieron sacar diferencias. Peñarol quedó con un jugador menos luego de que expulsaran a Gastón Rodríguez.

Le fue muy difícil a los equipos sacarse diferencias, y Kevin Dawson- quien sustituía a Gastón Guruceaga por estar de gira en Europa con la selección- se encargó de cuidar la valla carbonera.

Boston River:

Berbia, González, Pereyra, Álvarez, Fratta, Scotti, Flores, Cepellini, Etcheverry, Perez y Foliados.

FOTOS: DANTE FERNÁNDEZ/ FOCOUY