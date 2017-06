Peñarol ganó 4-1 a Plaza Colonia en el Campeón del Siglo

Peñarol amplió la diferencia a cinco puntos con Defensor, que este domingo enfrenta a Liverpool.

Peñarol jugó con Gastón Guruceaga, Hernán Petryk, Yeferson Quintana, Ramón Arias, Lucas Hernández, Nahitan Nández, Angel Rodríguez, Cristian Rodríguez, Nicolás Dibble (66′ Marcel Novick), Diego Rossi (81′ Luis Urruti) y Junior Arias (81′ Lucas Cavallini).

Plaza Colonia enfrentó a los aurinegros con Nicolás Guirín, Baltasar Silva, Sebastián Díaz, Guillermo Padula, Richard Fernández (56′ Federico Castellanos), Camilo Núñez, Matías Caseras, Mariano Bogliacino, Francisco Vega (79′ Maximiliano Noble), Federico Ramos y Axel Fernández (64′ Federico Puppo).

Goles:

42′ Nicolás Dibble

50′ Junior Arias (de penal)

68′ Camilo Núñez

78′ Cristian Rodríguez (de penal)

84′ Lucas Cavallini.

Galería de imágenes