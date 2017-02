Ambos equipos han atacado y se han asomado al área del otro.

Leo Ramos, DT de Peñarol no cambió el equipo que enfrentó a El Tanque Sisley.

Guruceaga;

Petryk, Villalba, Arias, Hernández;

Nández, Novick, Pereira, Mier;

Rodírguez & Cavallini

Liverpool, a cargo de Mario Saralegui, jugará con:

De Amores;

Rodales, Mallo, Platero, Almeida;

Martínez, Freitas, Latorre, Aprile;

Cantera & Royón

La galería del encuentro:

WhatsApp Image 2017-02-11 at 17.48.39 WhatsApp Image 2017-02-11 at 17.48.37 WhatsApp Image 2017-02-11 at 17.43.27 WhatsApp Image 2017-02-11 at 17.43.26 WhatsApp Image 2017-02-11 at 17.43.20 < >

FOTOS: FOCOUY