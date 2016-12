Rafael Fernández renunció como vicepresidente de la AUF a pedido de Peñarol

"Nos sentimos fuertes y con muchas ganas de seguir trabajando, pero hay planteamientos políticos que debemos asumir".

El vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Rafael Fernández, presentó en las últimas horas su renuncia. Según dijo el dirigente el su cuenta de Facebook, la razón de su alejamiento tiene que ver con un pedido de la directiva de Peñarol.

“Estoy presentando renuncia a mi cargo de VicePresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La Comisión Directiva de mi Club Peñarol, así me lo ha solicitado. He recibido cientos de llamados de apoyo y de no abandonar , pero pienso que la institucionalidad, el Futbol Uruguayo y mi querido Peñarol están por encima de todo. Han sido 27 meses de mucho trabajo, donde le brindamos al Ejecutivo todo nuestro permanente apoyo y permanente esfuerzo. Han transcurrido en los últimos tiempos situaciones contractuales nuevas, que nos han llevado a tomar decisiones , que seguramente no son del agrado de todos. Las voté y las seguiría votando”, apunta la publicación de Fernández.

En este sentido, agrega: