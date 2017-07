Rodrigo Aguirre: “logramos sacarnos esa espina de no ganarle a Defensor”

Nacional se coronó campeón del Torneo Intermedio el domingo tras vencer a Defensor 1-0 con gol de Rodrigo Aguirre. El delantero de Nacional demostró ser una figura ofensiva clave en el equipo durante el certamen.

Aguirre habló con Telemundo después de la consagración.

Logramos jugar bien al fútbol, capaz no tanto en la final, pero sí a lo largo del campeonato”, dijo el futbolista.

En el partido Aguirre chocó con el jugador violeta Guillermo de los Santos y se golpeó la cabeza.

“En el momento, el golpe me mareó un poco. Cuando entró el doctor le dije ‘es increíble que otra vez me pueda pasar algo’. Fueron cinco segundos que quedé medio mareado pero después se me pasó”.