Rossi: “tenemos que ganar el partido para sumar para la Anual y para prepararnos para el intermedio”

El delantero juvenil de Peñarol habló sobre la situación del club de cara a la última fecha del Apertura.

Rossi habló sobre su vuelta a la titularidad y al gol en el partido contra Cerro: “Jugar como titular después de tanto tiempo que no me tocaba me dio confianza, los compañeros se encargaron de eso. Para un delantero hacer goles es importante”.

Además se refirió a Racing, el rival que enfrentarán el próximo fin de semana: “Va a proponer lo suyo, cada rival al final del campeonato quiere terminar de la mejor manera. Nosotros tenemos que ganarlo para sumar para la Tabla Anual y seguir preparándose para el Intermedio”.