Santiago Bueno partió rumbo a Barcelona

El zaguero se fue este miércoles por la mañana para unirse al elenco Culé.

Así habló Santiago Bueno antes de partir:

Es el sueño del pibe, con muchas ganas de estar allá, sacarme la ansiedad del primer entrenamiento y de cómo va a ser todo allá. Cuando me lo dijeron fue en noviembre, tenía 17 años, me ilusioné mucho. Por suerte lo llevé con mucha tranquilidad con mi familia y mis amigos. Suárez me escribió por mensajes apenas se concretó el pase. Me dijo que disfrutara del momento y que me metiera en el Sudamericano.

A través de redes sociales, Santiago se despidió con una emotiva carta:

Ya embarcando rumbo a Barcelona quiero decirles gracias a todos por haber sido parte de esto, uno de los momentos más felices de mi vida deportiva. Lo primero que se me viene a la cabeza es agradecer uno por uno a cada cuerpo técnico y formador que tuve en Peñarol y en las diferentes selecciones juveniles, por citar a algunos: Nésto Gonçalves, Gallego Ferro, Profe Belga González, Bola Lima, Alejandro Garay, Profe Calvi, Pei, Ramiro Martínez, Gabriel Souza, Fabián Boyaro, Álvaro Regueira, Profe Novelli, Gino Di Marco, Fabián Coito, Gustavo Ferreira, Profe Urrutia, Carlitos Nicola, Juan Ahuntchain, El Cape y todos los que de una forma u otra ayudaron a que pueda disfrutar de este momento único”, contó.

Además, agregó: “Párrafo aparte para mi familia, sobretodo para mi padre que no me puede estar acompañando hoy pero que en breve lo espero por allá con más fuerzas que nunca, incondicionales conmigo siempre, y el pilar fundamental de todo esto. Más que agradecido con todos mis compañeros de cada uno de los planteles que supe integrar, mis amigos, esos que siempre estuvieron conmigo, Pablo (Boselli) y equipo de GBG por acompañarme desde muy chico y estar siempre en los momentos difíciles que me tocó pasar. Sin todos ellos nada de esto hubiese sido posible. Ahora comienza una etapa hermosa en mi carrera para seguir creciendo y formándome como profesional y persona en un club gigante como el FC Barcelona, siempre con el objetivo de crecer y triunfar en Europa y la selección uruguaya para volver algún día a mi país a cumplir el sueño de salir campeón con la camiseta de Peñarol en el Campeón del Siglo.