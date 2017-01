Saravia contra Lugano: “A mí de pesado no me van a sacar”

El presidente de la Mutual dio una nota radial pero no quiso hablar con la televisión.

Continúan los problemas entre la Mutual y los jugadores del fútbol local.

El presidente de la Mutual, Enrique Saravia, dialogó con Radio Sport y allí manifestó: “Lugano me quiere sacar para afuera porque sé muchas cosas sobre él”. Remarcó que “no está atornillado al cargo de presidente de la Mutual” y explicó que “si hubieran armado una lista yo dejaba y me iba”.

“Que la gente diga lo que quiera, pero a mí de pesado no me van a sacar”, agregó.

Polemizó que “el jugador que no esté en la selección ni en el fútbol local para mí no existe ni para nuestro gremio”.

Direccionó sus declaraciones contra el excapitán de la selección uruguaya Diego Lugano diciendo que no tiene su teléfono y que él sí: “que me llame, Lugano no me va a decir cómo manejar un gremio. Sé que está empujando del carro para tirarme para afuera”.

Por último insistió que los jugadores de la selección quieren poner a Sebastián Eguren como nuevo presidente del gremio. “Es lógico que me van a decir que no es cierto eso. No está nada mal, pero que vengan y me digan que quieren hacer una lista y ahí capaz que me voy yo de la Mutual”.

Tras la entrevista radial, el presidente de la Mutual se negó a hablar con los periodistas de la televisión y se retiró acompañado de Gustavo Torena, conocido como el Pato Celeste.