Wanderers rescató la victoria ante Racing en el final

Los bohemios ganaron 1-0 en la hora y compiten por el liderazgo del grupo B con Nacional. Danubio sumó su primer triunfo en el Torneo Intermedio y Cerro empató con Juventud.

En un partido parejo, que pocas oportunidades de gol tuvo, Wanderers logró salir con la victoria. Luego de un primer tiempo sin goles, Racing tuvo la oportunidad de liderar con un gol de penal sobre los 55’, pero el arquero Martín Rodríguez lo impidió y mantuvo el 0-0.

Fue sobre el final, en los descuentos, que Emiliano Díaz trajo la victoria bohemia en un partido que nada sobró. Así es que Wanderers aún compite por la punta de la tabla del grupo B en el Torneo Intermedio.

FOTOS: GASTÓN BRITOS/FOCOUY

Por su parte, Danubio visitó a River Plate en el Parque Saroldi y trajo un 2-0 en su favor- su primera victoria en el Torneo Intermedio. Sobre el entretiempo, Agustín Peña puso a los 41’ el 1-0 para dar tranquilidad a la franja y forzar la reacción darsenera.

Ya a los 75’ Danubio redobló la apuesta y mediante Lucas Olaza puso el 2-0 de penal, confirmando los tres puntos para la franja.

Juventud de Las Piedras recibió a Cerro en un partido sin diferencias. La visita abrió el tanteador a los 8’ con gol de Facundo Perazza y el partido se hizo cuesta arriba.

En el segundo tiempo Cerro no pudo cerrar el encuentro y a los 60’ Edward Barboza vio la tarjeta roja. La indisciplina se extendió de forma que Juventud tuvo un penal a favor y Gustavo Alles no perdonó y anotó el 1-1 para el local.