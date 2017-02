Willie Tucci: “Amerita que los puntos en disputa pasen al club no responsable”

El presidente de River Plate contó a Telemundo cómo fue amenazado por pedir los puntos por el partido del domingo ante Nacional.

El domingo 26 de febrero iban a jugar Nacional y River Plate por la cuarta fecha del Campeonato Uruguayo. El partido se suspendió por hechos de violencia en la puerta del Gran Parque Central contra un funcionario de recaudación.

El presidente de River Plate, Willie Tucci, comentó en redes sociales que fue amenazado por expresarse a favor de pedir los puntos del encuentro suspendido.

En las redes oficiales del Club y en las mias recibimos amenazas que no ceden y nos parecia importante xq la violencia va +alla de las redes — Willie Tucci (@willietucci) February 28, 2017

“Son amenazas del tipo que uno escucha en la calle”, explicó Tucci, quien agregó que las amenazas eran anónimas a través de redes sociales pero no de otra vía.

“Creo que no irá mayores porque no corresponde”, dijo el presidente darsenero. Tucci dijo no hacer la denuncia a la policía pero se juntará con sus abogados para ver cómo proseguir. “Mañana con los abogados veremos cuáles son los pasos”, dijo Tucci.

“No son insultos a mi persona sino al club”, interpretó el presidente.

“Mañana se reunirá la comisión disciplinaria, instruirán el caso ”

“Entendemos que, de acuerdo al reglamento vigente, el hecho que se configuró amerita que los puntos en disputa pasen al equipo que no fue responsable de los hechos”, dijo Willie Tucci.