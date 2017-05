Wilmar Valdez recordó la sanción de la FIFA a Suárez y apuntó contra Blatter: “Fue un mandato contra Luis”

En el marco de su visita al programa Desayunos Informales, el presidente de la AUF, Wilmar Valdez, recordó la sanción a Luis Suárez y respondió sobre la inevitable comparación con la sanción a Lionel Messi.

No me gusta como dirigente comentar los fallos. Respeto el fallo de un tribunal independiente. Hay que recordar que esto también pasa por la Justicia ordinaria.

No puede dejar de decir que me sorprende, aunque creo que la primera sanción fue exagerada. Pero me sorprende la decisión de eliminar absolutamente la sanción.

Este tipo de decisiones tampoco son buenas para una imagen general de la FIFA. Es inevitable comparar este tipo de situaciones con lo que pasó con Luis Suárez. Pero son dos situaciones totalmente diferentes, distintas.

Creo que Messi fue bien defendido. En su momento, creo que Uruguay también hizo su defensa. Pero son momentos distintos. Fue claro que lo que pasó fue un mandato en contra de Suárez, no en contra de Uruguay. Blatter tuvo mucho que ver con la sanción de Luis.