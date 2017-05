Lo que dijo Luis Suárez sobre Luis Enrique y la selección sub-20

Antes del debut mundialista de la selección sub-20, el delantero uruguayo Luis Suárez publicó un tuit en aliento a los jóvenes jugadores.

El jugador del Barcelona contó en exclusiva a Telemundo qué piensa sobre el seleccionado juvenil:

“Con nombres ya no se gana. Se hace en la cancha, demostrando la capacidad que tiene esta selección sub-20, que la vi por la tele y me encantó todo el equipo por cómo jugó y metió. Parece un Uruguay diferente, tiene jugadores de muchísima calidad, que marcan la diferencia. Los veo muy bien, muy unidos y lo que tienen que hacer es seguir trabajando por este camino. Me enorgullecen como uruguayo”.

Se termina la temporada para Suárez, quien no llegó a ser goleador pero fue incluido en el XI ideal. Pronto se despedirá de Luis Enrique Martínez, quien fue director técnico del Barcelona, y contó cómo lo ayudó:

“Me ha mejorado mucho. Yo era un jugador que cuando perdía la pelota bajaba los brazos en el sentido de que esperaba la próxima jugada y me decía que cada segundo lo aprovechaba el equipo por la presión. También me pedía que tratara de discutir menos con los árbitros. Él me enseñó mucho aunque no parezca. Él también fue delantero así que sabía qué movimientos podía hacer para beneficiar a los compañeros”.