Mathías Olivera hizo un balance del pasaje de Uruguay por el Mundial Sub-20: “yo creo que es muy bueno”

El futbolista dijo estar triste y dolido, pero está "orgulloso del equipo".

Tras haber perdido con Venezuela en semifinales, Uruguay jugará por el tercer puesto ante Italia. El futbolista celeste Mathías Olivera habló con la prensa sobre esto. “Yo sinceramente estoy triste, dolido, pero hay que dar vuelta la página y pensar en el partido que viene”, estableció.

El balance que hizo el futbolista sobre el pasaje celeste por el Mundial: “Yo creo que es muy bueno, no se perdió. Estoy orgulloso del equipo. Dimos todos, no dimos ninguna pelota por perdida. Me voy con eso”.