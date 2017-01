Astori dijo que previsiones de crecimiento del BM para Uruguay superan a las del Gobierno

El ministro dijo que en marzo puede llegar a haber una corrección al alza.

El Banco Mundial (BM) previó para Uruguay un crecimiento de la economía en 2017 en 1,6 % y para 2018 en 2,5 %.

“Superan nuestras previsiones porque las nuestras son bastante más modestas para el cierre de este 2016 y 2017. Preferimos no modificar nuestro pronóstico, al menos por el momento”, afirmó el ministro de Economía, Danilo Astori.

Es posible que las autoridades uruguayas corrijan las previsiones de crecimiento para 2017 a la luz de algunos resultados positivos. Para este año, el crecimiento previsto es de un punto.

“Esto es seis décimas por debajo de la previsión del Banco Mundial. Ojalá se haga realidad la previsión del Banco Mundial y nosotros estemos equivocados”, agregó el ministro.

Astori fue consultado también sobre los riesgos que puede suponer la asunción en los próximos días de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

“El Gobierno de Trump todavía no ha comenzado. Creo que es muy importante tener en cuenta no solo lo que Trump ha dicho hasta ahora, sino lo que va a hacer después que asuma. No puedo adelantar decisiones a tomar durante el transcurso del año porque dependen de factores muy importantes como los efectos de la política económica del señor Trump”, apuntó.