Economistas expresaron dudas sobre los efectos de las medidas tomadas por el gobierno

Ignacio de Posadas, Jorge Caumont e Isaac Alfie expusieron en los desayunos de ADM.

Ignacio de Posadas fue ministro de Economía en el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Opinó que la situación de Uruguay es de estancamiento sin tremendismo. Estima que bajar el déficit fiscal del 4 al 2,5 % no será posible con las medidas adoptadas y que el país tendrá este año un crecimiento moderado cercano al 1,5 %.

“El corto plazo no es lo grave. Me da cierta preocupación es un mediano y largo plazo de un país que no se ha renovado, que tiene graves problemas en su educación y en su infraestructura, que son las cosas que determinan el futuro de un país”, dijo De Posadas.

Para Jorge Caumont Estados Unidos agrega incertidumbre a la economía mundial. Ve una salida muy lenta de Brasil y dudas sobre si mantendrá la demanda argentina. Cree que en Uruguay será necesario otro ajuste, porque el anterior no será suficiente.

Isaac Alfie fue senador del Partido Colorado y ministro de Economía de Jorge Batlle. Aseguró que este año comenzó mejor que el año pasado, pero que la industria tiene problemas de competitividad. Aseguró también que no hay margen para aumentar impuestos. “Cualquiera que ha visto en los sueldos de enero lo que ha subido en IRPF se da cuenta que en muchos casos ha anulado no solo el aumento sino que ha ido más para atrás. Lo que tiene que hacer el gobierno es empezar a congelar el gasto”, dijo Alfie.

Según Alfie los planteos para aumentar impuestos al capital son contraproducentes y aseguró que en el mundo hay una carrera hacia la reducción de impuestos a las empresas.