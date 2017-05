La explicación de por qué se deterioró el mercado laboral a pesar de la mejora de la economía

Hablamos sobre el aumento del desempleo a pesar a las señales de mejora de la economía con un aumento del PBI con el economista Santiago Rego:

“Creo que vale la pena señalar que si bien los datos del mercado laboral generan bastante ruido y son bastante elocuentes de la tendencia de los últimos meses hay que tomarlos con un poco de cautela, con producción. Los datos mensuales del Instituto Nacional de Estadística son muy volátiles y el margen de error es bastante amplio, por tanto las conclusiones hay que relativizarlas y probablemente el dato no sea tan malo como se muestra. Sí está claro que hay una tendencia al deterioro del mercado laboral y esto se ve con un aumento de desempleo, reducción en la tasa de actividad y una reducción de la tasa de empleo”.

Rego, explicó cuáles son las razones por las cuáles las mejoras en el nivel de actividad no se está viendo en el mercado laboral:

“La economía está creciendo a diferentes velocidades. La economía creció el año pasado, se está reacelerando, pero el crecimiento no es generalizado y se concentra en sectores que no son particularmente intensivos en manos de obra. Por ejemplo, el año pasado el 70% del crecimiento se explica por el desempeño del sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Este es un sector que no implica una pujante demanda de trabajo. Si además nos podemos a pensar qué nos está impulsando, estamos viendo diferentes velocidades a nivel geográfico. El deterioro del mercado laboral es mucho más marcado en el interior del país que en Montevideo, y eso también habla a las claras de dónde está el crecimiento en la economía en los últimos meses. Creemos que la reaceleración reciente se debe a un demanda muy pujante porque el dolar se mantiene en niveles muy bajo y porque hemos tenido un flujo de turistas muy importante que ayuda a sostener la demanda”.