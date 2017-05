Washington Corallo: “No podemos seguir aguantando los costos y la carga impositiva”

Los comentarios de Corallo se hicieron luego de que se reconociera vía Twitter por parte del presidente del Banco Central, Mario Bergara, que Uruguay tiene un desfasaje entre el tipo de cambio y la inflación.

El presidente de la Cámara de Industrias Washington Corallo señaló que, además de corregir el atraso cambiario, el país debe hacer notorios esfuerzos para mejorar su competitividad. Esto fue lo que dijo:

“Ya le dejamos al ministro de Economía y a la OPP una pequeña carpeta de la Cámara de Industrias con medidas transitorias como la baja de aportes patronales a algunos sectores o la rebaja genérica de combustibles. El dólar bajó, el precio de combustibles también y hay margen para hacer una rebaja que tanto le vendría bien a la industria, el agro, el comercio y servicios.

Nos alegra que, después de un año y medio de conversaciones, el Ministerio de Industria sacara un decreto en el que exhorta a UTE a extender el beneficio del 5 % del valor bruto de producción y bajarlo al 2,5 % de forma que más industriales puedan acceder.

“Esto es parte del trabajo que tenemos que hacer: de alguna manera retomar la competitividad de Uruguay y hacer que el país no se pare y no se cierren más empresas e industrias. No podemos seguir aguantando los costos y la carga impositiva que no acompaña una mejora en la competitividad”, consideró Corallo.