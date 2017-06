Camioneta comete atropello masivo en el Puente de Londres

La policía está lidiando con un “incidente importante” en el Puente de Londres, en el centro de la capital, informó la agencia de transportes Transport for London este sábado, después de que testigos afirmaran haber visto una camioneta arrollando a peatones tras subirse a la vereda.

We are dealing with an incident on #LondonBridge, when we have more information we will update this twitter feed.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017