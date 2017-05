Confirman 19 muertos en un concierto de Ariana Grande en Manchester

Varias personas murieron y otras resultaron heridas este lunes por la noche al término de un concierto de la estadounidense Ariana Grande en el Mánchester Arena de esta ciudad británica debido supuestamente a una explosión, informó la policía.

“Los servicios de emergencia están respondiendo a versiones de una explosión en el Manchester Arena. Hay un número de muertos confirmados y otros heridos”, informó la policía en un comunicado.

Poco antes de las 23H00 locales (22H00 GMT), empezaron a circular en las redes sociales noticias de dos explosiones en el pabellón británico, al término del concierto de la estadounidense, con testigos hablando también de disparos.

Imágenes de televisión mostraban a la policía y a los servicios de emergencia llegando en grandes números al pabellón, mientras que el servicio ferroviario en la vecina estación de Manchester Victoria se detuvo, y los pasajeros fueron evacuados.

“Yo y mi hermana, junto a muchos otros, estábamos viendo a Ariana Grande actuar en el Manchester Arena, y estábamos saliendo del pabellón a alrededor de las 10H40-10h45 pm cuando se oyó una gran explosión y todos tratamos de huir del pabellón”, explicó un espectador, Majid Khan, de 22 años.

“Todo el mundo en el lado del pabellón en que se oyó la explosión vinieron de repente corriendo hacia nosotros”, añadió.

Jade Baynes, de 18 años, explicó que la policía le ordenó que saliera corriendo del lugar. “Hubo un fuerte estruendo y un destello, y todo el mundo salió corriendo”.

Fuerzas policiales emitieron después un comunicado confirmando que hubo al menos 50 heridos y 19 muertos.

La Policía local encontró un artefacto sospechoso y comunicó que haría una explosión controlada.

There will be a controlled explosion in Cathedral gardens shortly if you hearing anything don't be concerned.

— G M Police (@gmpolice) May 23, 2017