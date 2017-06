Cristina Kirchner prepara un frente electoral de cara a los comicios legislativos

Aún no se sabe si la expresidente argentina se postulará como diputada o senadora para las elecciones. El plazo vence el 24 de junio.

La expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) lanzó este miércoles un nuevo frente electoral en Argentina con el objetivo de erigirse como la principal oposición al gobierno de Mauricio Macri, en los comicios legislativos de octubre, sin definir si ella será candidata.

Se mantiene aún el misterio en torno a si Kirchner, una peronista de centroizquierda, se postulará para senadora o diputada en los comicios. El plazo de presentación vence el 24 de junio.

En un encuentro con decenas de poderosos alcaldes de la provincia de Buenos Aires, quedó definida este miércoles la alianza que integran varios partidos y agrupaciones de tendencia peronista y de centroizquierda.

“Unidad Ciudadana, para volver a tener futuro”, es el nombre de la alianza que se convoca alertando que “después del engaño y estafa electoral (de Macri): la segunda fase del ajuste”.

En su texto de presentación, el nuevo frente advierte que “en la Argentina de nuestros días, la sociedad está sufriendo en carne propia la reinstauración del modelo neoliberal, consecuencia del engaño y la estafa electoral más formidable que se tenga memoria”.

Desde que asumió en diciembre de 2015 con la primera alianza de centroderecha triunfante en la historia del país, Macri logró el respaldo táctico de gobernadores provinciales, sindicalistas y legisladores peronistas que abandonaron paulatinamente el kirchnerismo.

Sus aliados en el parlamento le permitieron a Macri avanzar en políticas de apertura económica, ajuste fiscal, regreso a los mercados financieros, contrarias a las proteccionistas y basadas en el impulso al mercado interno del gobierno anterior.

Kirchner lanzó el nuevo frente dejando liberado el nombre Frente para la Victoria (Fpv) que desde 2005 identificó a sus seguidores y del fallecido expresidente Néstor Kircher (2003-2007).

En un comunicado oficial, la exmandataria había cedido el martes el uso de la tradicional sigla Partido Justicialista (PJ, peronista) para los comicios del 22 de octubre, cuando se renuevan la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Kirchner consideró que beneficiaba a la oposición que ella compita con su exministro del Interior Florencio Randazzo, quien insiste en postularse para las primarias obligatorias y simultáneas (PASO) del 13 de agosto, desafiando el liderazgo en el PJ de la expresidenta, que optó por la división.

“No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro”, postula Unión Ciudadana en su declaración de principios.

Aún dividido, el peronismo busca ratificar su supremacía en el Congreso y evitar que el macrismo obtenga la mayoría.

El PJ es la sigla que sirvió al fundador del partido, Juan Perón, para gobernar tres veces el país (1945-55 y 1973-74). También la empleó Carlos Menem (1989-99) para su gobierno derechista en la década de los años 90. En 2003 dio un giro hacia la centroizquierda con los gobiernos kirchneristas.

