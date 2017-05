Evacúan concierto de Ariana Grande en Manchester por detonaciones; confirman fallecidos

Durante un concierto de la cantante pop Ariana Grande en el Manchester Arena se oyeron dos detonaciones. Poco después se pidió a los espectadores que evacúen el lugar. La Policía de Manchester comunicó que los servicios de emergencia acudieron al lugar por un “serio incidente”.

Emergency services responding to serious incident at Manchester Arena. Avoid the area. More details will follow as soon as available

— G M Police (@gmpolice) May 22, 2017