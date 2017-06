Tres incidentes encienden alertas en Londres

La Policía local desvió caminos y lo califica de un 'grave incidente'. Se detectaron casos en el Borough Market y en la zona de Vauxhall.

La policía está lidiando con un “incidente importante” en el Puente de Londres, informó la agencia de transportes de la ciudad este sábado, después de que testigos afirmaran haber visto una camioneta arrollando a los peatones, un suceso que dejó “varias víctimas”.

La policía de transportes indicó en un comunicado que había “varias víctimas” después de este incidente en el Puente de Londres, en el que parece que estuvo implicado “un vehículo y un cuchillo”.

We are dealing with an incident on #LondonBridge, when we have more information we will update this twitter feed. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

“La policía está lidiando con un incidente importante y todas las rutas están siendo desviadas”, dijo la agencia de transportes en Twitter, mientras que el servicio de ambulancias de Londres afirmó que se estaban enviando “múltiples recursos” al lugar.

Los agentes también estaba atendiendo una segunda emergencia en Borough Market, el conocido centro que está situado cerca del puente, en la orilla sur de Londres, informó en Twitter la policía de Londres.

El puente fue cerrado en ambos sentidos y las imágenes de televisión mostraban numerosos vehículos policiales en la zona, además de varias ambulancias.

Will Heaven, el jefe de redacción de la revista The Spectator, informó en Twitter que vio que había “dos víctimas, una en la vereda y otra en el borde de la vía” y dijo que en el lugar habían policías armados.

La periodista de la BBC, Holly Jones, que estaba en el puente en el momento del incidente, indicó que vio una camioneta conducida por un hombre que viajaba a “unos 80 kilómetros por hora”.

La reportera dijo que cerca de cinco personas fueron atendidas por lesiones, después de que el vehículo subió en la acera y las atropelló.

Jones afirmó que vio a un hombre, con el torso desnudo, que fue esposado y arrestado por la policía.

Poco después, la Policía londinense reconoció que hubo otro incidente en un mercado cercano en el que implicó ataques con cuchillos y disparos.

Officers have then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. 2/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

La Policía decidió atender también a otro incidente en la zona de Vauxhall.

Officers are now responding to an incident in the #Vauxhall area. 3/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

(AFP)