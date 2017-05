Trump amenazó al ex director del FBI James Comey a través de Twitter

Trump protagonizó en la mañana del viernes una nueva andanada de mensajes en la red Twitter en que amenazó cancelar las conferencias de prensa en la Casa Blanca y acusó a los medios de inventar noticias, pero incluyó una velada amenaza al exdirector del FBI.

“¡Más le vale a Comey que no haya ‘cintas’ de nuestras conversaciones, ante que él empiece a (hacer) filtraciones a la prensa!”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017