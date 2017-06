17 % de los jóvenes entre catorce y 29 años no estudia ni trabaja

Los llamados “ni ni” son jóvenes entre 14 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan por situaciones diversas.

“Cuando dicen que 17 % de los jóvenes no estudian ni trabajan. La gente piensa que hay 140.000 jóvenes esperando afuera de un banco para robar a una señora y no es así. Hay casos de exclusión y de conflicto con la ley pero no es el 17 %”, señaló el director del INJU Santiago Soto.