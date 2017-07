77 familias denuncian ser estafadas en Maldonado

Una mujer les vendió predios por 1.800.000 dólares, pidió un préstamo y ahora se presume que fugó del país con todo el dinero.

Se trata de un fraccionamiento que fue publicitado como el futuro barrio Calas Uno. Está ubicado en los accesos a Maldonado y en total el predio mide 61.000 metros cuadrados.

A finales del 2012, la propietaria del lugar logró, por vía de la excepción en la Junta Departamental, lotear el terreno en predios de 300 metros cuadrados y los puso a la venta.

Inmediatamente varias familias se interesaron y comenzaron a señar lo que para ellos era tener una casa propia. Los depósitos variaron entre los 6.000 y 10.000 dólares. Algunos llegaron a depositar más de 50.000 dólares.

Al tiempo se dieron cuenta de que el barrio no avanzaba: no se habían pedido servicios, no se marcaban calles e incluso la propietaria pidió a un prestamista 1.800.000 dólares. Como garantía puso el terreno.

A partir de ese momento los propietarios comenzaron a meterse en los predios, a marcarlos y a edificar. Hoy son 77 familias que dicen haber sido estafados y no saber qué hacer.

Se especula que la mujer partió a Estados Unidos.