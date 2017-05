Abogados que representan a familiares de desaparecidos ante justicia italiana presentaron una apelación contra sentencia a militares uruguayos

El Dr. Mario Angelelli, defensort de familiares de desaparecidos, explicó:

Estamos en parte contentos con esta sentencia, que ha tenido un 90% positivo. Ha establecido toda la responsabilidad pero no puede encarcelar a los acusados porque los delitos de secuestro y de detenciones ilegales han prescrito porque ha pasado mucho tiempo. Por eso no hubo condena, no porque no hubiera delito sino porque el tiempo transcurrió. Pero por homicidio la Corte ha determinado que las pruebas no han sido suficientes y por eso deberemos trabajar sobre este punto. Ya presentamos algo al respecto, como el caso de Gerardo Gatti asesinado en Buenos Aires en 1976. Las expectativas son las de alcanzar una justicia y ver a estar personas condenadas también por homicidio.