Adeom denuncia maltratos por parte de vecinos: “Levantá la basura o no te vas de acá”

Según el secretario general de Adeom, Facundo Cladera, ya hubo varios reproches de vecinos por los problemas de basura en las calles.

“‘Levantame la basura que está alrededor. ¿Por qué no levantás? Mirá cómo está alrededor del contenedor. Ustedes tienen que barrer alrededor’. Y en realidad, lo que se trata de hacer es explicarle al vecino que no está esa posibilidad, que nosotros tenemos la orden de levantar el contenedor y seguir de largo. En algunos zonas hay insultos y en otras ha pasado que inclusive nos han dicho cosas como ‘levantá la basura o no te vas de acá’”.