Análisis de Carlos Luján: el Mercosur, Venezuela y el después

Carlos Luján dijo en Telemundo:

“Creo que los hechos son claros, pero lo que importa es que sea actuado en el marco de la dimensión política del Mercosur. Es llamativo en un Mercosur donde tanto Brasil, Argentina, Paraguay e incluso Uruguay privilegian los temas comerciales, la dimensión política sea la clave. Uno podrida preguntarse por qué una unión aduanera debería hacerse entre países democráticos. Por ejemplo, si mañana hiciéramos un tratado de libre comercio, lo podríamos hacer solo con países democráticos? Esto genera antecedentes. Supongamos que en Brasil ganara Lula las elecciones en 2018. ¿Podrá gobernar? ¿Nuevamente será sometido en juicio político? ¿Si no hubiera garantías se aplicaría la cláusula democrática a Brasil?”

Luego agregó:

“Sudamérica en su conjunto no es relevante para el mundo. Ahí tenemos que ubicar la señal que los países del Mercosur dan con la decisión. Hacia la Unión Europea las negociaciones en términos comerciales no cambian. En el componente del fortalecimiento de la democracia van en buena dirección, siempre y cuando esta decisión ayude al diálogo en Venezuela. Si esto no contribuye en nada, lo cual es lo más probable, tenemos un problema”.