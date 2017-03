Análisis de Garcé sobre los dos primeros años del segundo mandato de Vázquez: “El Gobierno está atrapado en sus promesas”

Este 1º de marzo se cumplen dos años del segundo mandato del presidente Tabaré Vázquez. En este sentido, el doctor en Ciencia Política Adolfo Garcé analizó lo que ha sido la actuación del Gobierno hasta ahora: sus puntos fuertes y sus debilidades.

“Puntos altos y bajos”

Varios puntos altos y bajos. El punto más bajo del Gobierno han sido las enormes dificultades que tiene para cumplir con sus promesas en el plano de las políticas sociales.

Esto tiene que ver, a su vez, con el problema del cambio de ciclo económico. Vázquez arrancó esta segunda Presidencia con un clima económico bien distinto al que había tenido en su primer Gobierno y al que tuvo Mujica en su Gobierno, y al que él mismo imaginaba durante la campaña electoral, que estuvo lleno de promesas: ‘Uruguay no se detiene’, promesas de crecimiento económico y de más políticas sociales.

Todo esto quedó en un clima de incertidumbre cuando quedó claro que el ciclo económico era distinto y que el PBI no iba a crecer lo que el Gobierno y lo que el Frente Amplio se imaginaban.

El Gobierno está atrapado en sus promesas, que fueron hechas en un entorno económico que imaginaban diferente.

El punto más alto es que tomaron nota del cambio de ciclo, de las restricciones fiscales, y el año pasado se animaron a tomar medidas impopulares.

El punto bajo coincide con el punto alto: el punto bajo es que no saben cómo cumplir las promesas, y que se están apartando de su promesa de no subir los impuestos; el punto alto es que tomaron nota, que no tienen más remedio que hacer algo diferente a lo que habían prometido.