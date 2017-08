Antes del 20 Ancap tiene que enviar a la Jutep toda la información solicitada

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne, explicó:

En primera instancia nosotros queríamos saber los procedimientos del uso de las tarjetas corporativas. Saber si los gastos eran de uso personal o institucional. Si era personal, saber si había un seguimiento y si había un reintegro.

Pedimos la información a Ancap porque hubo preocupación de la ciudadanía. Además, hay una zona que es nuestra y que no la cumple otro organismo. Hay normas de conductas de los funcionarios públicos que no son delito y no son potestad de los partidos políticos.

En la primera instancia Ancap nos contestó y nos dijo que en el reglamento de uso de las tarjetas no existía control sobre si los gastos eran de uso personal o institucional.

Sí nos dijo que había respaldo de los gastos pero que no se analizaba si eran institucionales o personales. Nosotros analizamos esa respuesta y en la medida que no había un control le solicitamos nuevamente a Ancap toda la información para hacer el control.

Hay un decreto que establece qué cosas se hacen bien y qué cosas se hacen mal, qué cosas son faltas desde el punto de vista de la conducta política. Ese rol lo tiene que cumplir la Jutep que no tiene potestades para sancionar pero sí para informar a los organismos.