Antía dice que caceroleos son “manija política”

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, ajustó los mínimos para contribuciones en Piriápolis y dice que las protestas de la gente son "manija política".

“Piriápolis es el lugar del departamento de Maldonado que menos paga. 45% de lo que debería pagarse Piriápolis no lo paga. Maldonado y Punta del Este son los que ayudan a que termine el año. En agosto si no habría que cerrar y no levantar la basura, ni pagar la luz, ni tener combustible en Piriápolis. No es justo,” dijo el intendente de Maldonado.

Antía dijo que se ajustó el mínimo de los aportes de Piriápolis, colocándolos entre los $10.000 y $18.000 máximos por año.

“Si nosotros comparamos Piriapolis con cualquier balneario de la costa de Canelones, paga menos Piriapolis,” señaló el intendente nacionalista. “Que organicen un caceroleo para protestar por eso cuando esta hace ocho meses aprobado el presupuesto, eso es política, eso es manija política,” opinó Antía.