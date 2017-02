Asociación de Magistrados emitió nuevo comunicado ante cuestionamientos que han recibido jueces por sus fallos

Aunque no me menciona en particular el caso de la jueza que bloqueó proceso de interrupción de embarazo, hace alusiones sobre normas relacionadas.

La asociación había emitido un primer comunicado el 17 de febrero, cuando eran públicas las críticas a la jueza Iris Vega que dejó a los hijos de Valeria Sosa en custodia de los padres del asesino. En aquel momento, la gremial señalaba que los fallos son susceptibles de crítica, “pero ella no debe tender al menoscabo personal de los decisores”. En esos momentos, la Suprema Corte de Justicia investigaba si la jueza Vega había cometido errores formales en el proceso; concluyó que no, por tres votos a uno. Esa mayoría entendió que la jueza, luego de adoptar la primera decisión solo con la versión policial y por teléfono, revió su actuación y convocó a una audiencia con las partes. No hay omisiones o errores inexcusables, dice la Corte. En discordancia, el ministro Pérez Manrique creía que debía iniciarse un proceso disciplinario basándose en el informe que había elaborado la dra. Lilián Bendahan. La ministra designada por la Corte señaló en su informe que la actuación de la jueza Iris Vega, delegando en la Policía la averiguación y el interrogatorio a los niños, fue ilegal. Ahora, otro caso judicial generó fuerte impacto en la opinión pública. Se trata de la decisión de la jueza Pura Concepción Book de impedir a una mujer abortar en Soriano. En un nuevo comunicado, la Asociación de Magistrados, si bien no nombra el caso ni a la jueza, transcribe principios aprobados por Naciones Unidas sobre la independencia judicial. Allí reivindica el respeto y el acatamiento de las decisiones, y rechaza presiones, influencias, alicientes o amenazas, y las intromisiones indebidas o injustificadas.