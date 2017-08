ASSE asegura que no hay recursos para cubrir expectativas del Sindicato Anestésico Quirúrgico

Los profesionales nucleados en el SAQ comenzaron un paro que se extenderá por 72 horas en todos los servicios públicos.

Equiparar los salarios médicos con el sector privado implicaría prácticamente duplicar los salarios en ASSE. Un anestesista grado dos cobra en el sector público 456 pesos la hora; el grado tres cobra 585 pesos; y el grado cuatro 626 pesos la hora.

“Nosotros no tenemos más dinero de dónde sacar. No decimos que sea injusto ni mucho menos, lo que estamos diciendo es que nosotros no tenemos la forma de cubrir las expectativas del Sindicato Anestésico Quirúrgico. Esto ya se les ha planteado en numerosas oportunidades, pero no es un tema de voluntad de la administración. Es un tema de falta de recursos para esto”, afirmó la presidenta de ASSE, Susana Muñiz.

Durante los tres días de paro, se realizan operaciones de urgencia, emergencia y oncológicas.

“Lo que va quedando de alguna forma rezagado son las policlínicas quirúrgicas y las cirugías que son de coordinación, que se recoordinan”, agregó la jerarca.