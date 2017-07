Astori: “La inclusión financiera es una de las transformaciones estructurales más importantes que ha hecho el país”

El ministro de Economía también se refirió a los reaforos de los pueblos rurales:

“Creo que ahí hubo una confusión involuntaria que vinculó esto con un tema tributario, con una intención de modificar la carga tributaria por ejemplo sobre el agro. Pero no hay absolutamente nada de eso en el horizonte”.

También fue consultado sobre la reforma de las cajas militares:

“Es un planteo de recibo. A mí me parece que todo enfoque global sobre la organicidad de las Fuerzas Armadas puede ser útil y positivo para el país, pero eso no le quita urgencia a la reforma del sistema de retiros y pasividades de las Fuerzas Armadas. Ojalá que el resultado de la consideración conjunta de estos temas no frene una reforma que a nuestro juicio es urgente porque el país viene dedicando hace tiempo un volumen de recursos extraordinariamente alto a la asistencia financiera de este servicio. Bienvenido sea un estudio profundo y riguroso de las Fuerzas Armadas y su estructura orgánica pero que eso no sea una dificultad para la reforma”.