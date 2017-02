Astori: “No está en nuestro espíritu incrementar la carga tributaria sobre la población”

La semana pasada trascendió un documento con propuestas tributarias que sectores del Frente Amplio entregarán al presidente Tabaré Vázquez el próximo seis de marzo.

Danilo Astori dijo que esta filtración de información atenta contra el mecanismo elegido por el presidente para discutir la Rendición de Cuentas:

“Lamentablemente hubo filtraciones que son enormemente perjudiciales para este metodología. Les pido que me permitan no agregar más elementos de daño en este camino, que me parece muy bueno y que fue el que propuso el presidente. De todas maneras, les digo que no está en nuestro espíritu incrementar la carga tributaria sobre la población”.