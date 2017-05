Aumentó 67 % la cantidad de niños y adolescentes fallecidos en motos en 2016

Por la semana de la seguridad vial se presentó un estudio que abarca a 45 ciudades latinoamericanas.

El estudio sobre las condiciones del traslado de niños en motocicleta fue realizado en 45 ciudades de Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana y Uruguay. Contó con la colaboración del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Fundación UPS y el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial.

“Ahora tenemos un estudio científico que abala ese sentir que mucha gente en la población respecto al tema. Por ejemplo, el año pasado, los niños fallecidos en moto aumentaron un 67 % y eso es un dato alarmante para nosotros”, explicó la presidente de la Fundación “Gonchi” Rodríguez, María Fernanda Rodríguez. “También tenemos datos de organizaciones como Teletón, según los cuales la mitad de los niños que ingresan por accidentes de tránsito son víctimas de lesiones en moto, creo que ahí podemos visualizar más las consecuencias”, agregó Rodríguez.

Según el estudio, el 79 % de los adultos que trasladan niños en motos cree que éstos viajan seguros y no son conscientes de su riesgo y vulnerabilidad, mientras que un 22 % no tiene libreta de conducir.

Por otra parte, el 30,5 % de los conductores y el 17,6 % de los pasajeros usa vestimenta de alta visibilidad.

Si bien Uruguay cuenta con una ley que prohíbe que los niños viajen en moto hasta que no alcancen el posapié, el estudio constata que en un 55 % de los casos esto no se cumple y que además un 24 % de los menores de doce años viaja en una posición no autorizada.

En tanto, el 91 % de los adultos que habitualmente traslada menores en moto utiliza este medio como su transporte habitual por temas económicos y de ahí la importancia de brindar soluciones alternativas de movilidad para estas familias.

“Muchas de las familias buscan trasladarse de forma más rápida y más económica. El más económico es un trabajo que pueden hacer las autoridades, mientras el más rápido es un tema que tenemos que hacer todos para comunicar de las consecuencias de lo que puede pasar si hay un siniestro. Ahí es donde uno como padre pone en la lista de prioridades y bueno, capaz que por ganar tiempo estoy hipotecando la vida de un hijo.

Según Rodríguez, en el tema de seguridad vial Uruguay está mejor posicionado que otros países de la región, donde el 90 % de los vehículos son motos, pero es necesario que se fiscalice mejor la forma en que se movilizan los niños.