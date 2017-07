Bonomi no responderá “pelotazos” que lo señalan como posible vicepresidente y Díaz dijo que es un “rumor” que vaya a ser ministro del Interior

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que no responderá los “pelotazos” que aseguran que su nombre suena como futuro vicepresidente en caso de que Raúl Sendic renuncie.

“No voy a responder pelotazos. Tenemos un vicepresidente electo y si por alguna razón no lo fuera, existen mecanismos constitucionales por los que el cargo se sustituye. Eso es lo que hay que hacer y no hablar bolazos”.

En tanto, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, opinó sobre la posibilidad de que, en caso de que Sendic renunciara y Bonomi asumiera la vicepresidencia, él pudiese asumir como ministro del Interior.

“¿Otra vez con el rumor? Un rumor, por más que se repita mil veces, no se transforma en verdad. Yo no contesto rumores. Soy el fiscal de Corte, tengo muchísimas responsabilidades. Fui designado fiscal por el Poder Ejecutivo, con una venia de todos los partidos políticos, tengo una enorme responsabilidad de relacionamiento con todo el sistema política. Lo voy a seguir manteniendo, no voy a contestar esa pregunta”.