Bordaberry explicó los motivos por los que se alejará de la política: “Siempre me tocó jugar de arquero”

En esta línea, el senador por el Partido Colorado, líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, apuntó:

“En la política, a cada uno le tocan cosas. A mí siempre me tocó jugar de arquero. Cuando Batlle me vino a buscar para ir a los ministerios, que fue un honor, me dijo que eran solos cinco años y que en el 2005 volvía a la actividad privada. En el 2005 me dijeron que el partido había votado muy mal, que necesitaban que fuera candidato en Montevideo. Ahí volví un año y medio dos al sector privado. Y ahí decidí hacer un sector nuevo, ser candidato a presidente y consolidar la recuperación del partido. Y de vuelta de arquero. Después, en el período pasado lo mismo. ¿Y ahora? Ahora dicen que tengo que ser yo porque no hay otro, que sino nos caemos. Pero yo no tengo vocación de arquero”.