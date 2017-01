Caja de Profesionales investiga a más de la mitad de sus afiliados que declararon no ejercicio de la profesión

Las autoridades aseguran que se trata de una medida que busca alcanzar a un número estimado de entre 1.500 y 2.000 profesionales que evaden el pago de sus aportes.

Muchos profesionales están bajo la lupa. Todos aquellos que hayan declarado el no ejercicio de su profesión y, sin embargo, se presenten disponibles en las redes sociales como Linkedin, podrán ser objeto de investigación por parte de la Caja de Profesionales Universitarios.

“Lo que se va a generar inicialmente puede ser una presunción que la Caja va a investigar en determinadas circunstancias. Esa presunción va a disparar un mecanismo de investigación, de inspección, a fin de permitirle al involucrado hacer sus descargos, explicar razonablemente su situación, y pueden derivar en una situación final donde se concluya que no hay ningún problema o donde se concluya que sí se está haciendo ejercicio liberal.

Si, por ejemplo, una persona tiene en Linkedin su CV y no ofrece servicios profesionales en forma liberal, no tiene ningún problema. Un contador, un abogado, que trabajen como dependientes en una firma, no van a tener problemas.

Ahora, si en Linkedin se pone una promoción al ejercicio liberal de la profesión, es un indicio de que podría haber una situación de ejercicio. Si esa persona, además, está con declaración de no ejercicio, se va a activar el mecanismo correspondiente”.

