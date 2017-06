Carolina Cosse sobre la esencialidad: “con esta resolución vamos a volver a la normalidad”

El Poder Ejecutivo decretó la esencialidad para la distribución de combustible.

La ministra de Industria Carolina Cosse habló con los medios luego de decretarse esencial la dispensación de combustibles en estaciones de servicio. La ministra señaló que el Poder Ejecutivo participó de reuniones tripartitas para hallar una solución del conflicto de funcionarios de Ancap, en el cual exigían tener servicio de salud amparado por el ente y no un prestador privado.

“Solicité a la presidente de Ancap Marta Jara un informe sobre la situación de desabastecimiento. En vista de los sucesos climáticos en Uruguay, hay una gran cantidad de compatriotas afectados por el desabastecimiento y no tienen que ver con el problema. Tenemos que atender los riesgos de salud”, apuntó la ministra de Industria, quien señaló que varios de los hogares desplazados por las inundaciones en el norte del Uruguay cocinan con GLP.

Cosse se comunicó con el ministro de Trabajo Ernesto Murro, quien firmó la resolución.

“La presidente de Ancap resolvió el reordenamiento del trabajo y las guardias para que no se esté sujeto a la realización de horas extras para cumplir sus cometidos”, contó la ministra de Industria.

“Con esta resolución vamos a volver a la normalidad. El objetivo principal es la población: cuidar el bienestar y salud de los uruguayos”, sentenció Cosse.

La ministra dijo que la normalización en la distribución de combustibles llevará varios días.

La resolución firmada por el ministro de Trabajo Ernesto Murro:

WhatsApp Image 2017-06-12 at 19.03.30 WhatsApp Image 2017-06-12 at 19.03.28 WhatsApp Image 2017-06-12 at 19.03.29 < >

A la firma del decreto de esencialidad se llegó luego de intensas negociaciones en la Dinatra entre el ministro Ernesto Murro, el director Juan Castillo y funcionarios de Ancap pero no se llegó a un acuerdo.