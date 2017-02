Choferes denuncian a Uber por incumplir con lo pactado al comenzar la actividad en Uruguay

Así explicó el conflicto Esteban Queimada, de la Asociación de Conductores de Aplicaciones:

“La problemática se instala de parte de las empresas. En este caso hay dos empresas que quieren colaborar con la normativa y con nosotros como trabajadores. La problemática es con la empresa principal que es Uber, que nos convocó cuando nos agremiamos para hacer una reunión en la cual hicieron promesas. Hablaban por ejemplo de bajar la comisión de un 25% a un 20% para poder absorber junto a nosotros la carga tributaria, cosa que no va a hacer. Con respecto al canon también nos dijeron que se iban a hacer cargo y tampoco lo hacen. Como trabajadores estamos acatando toda la normativa y siendo pro regulación, pero no podemos estar peleando por algo que no sea rentable para nosotros. Uber está incumpliendo sus palabras, no quiere pagar lo que tiene que pagar, no quiere ceder un ápice del porcentaje que se lleva”