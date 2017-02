Comité de Ética del Partido Colorado actuará de oficio sobre Sanabria

El empresario que cerró Cambio Nelson tenía cargos políticos en el Partido Colorado. Amorín Batlle quiere expulsarlo.

El próximo miércoles 1º de marzo el Comité de Ética del Partido Colorado actuará de oficio y evaluará la conducta de Francisco Sanabria, quien renunció a su cargo como secretario del Partido Colorado en Maldonado y de suplente del diputado Germán Cardoso.

“Si nada cambia, creo que la solución es expulsarlo del Partido Colorado”, dijo José Amorín Batlle, senador del Partido Colorado.

El diputado por Maldonado y secretario general del Partido Colorado Germán Cardoso coincidió en un pronunciamiento del Comité de Ética. Este lunes se presentó voluntariamente en el juzgado de la causa Sanabria.

“Concurrí a aclarle, tanto al juez como al fiscal, que no tengo ningún vínculo comercial con Cambio Nelson. Mi relación era estrictamente política. No tengo nada que esconder”, dijo Cardoso. El diputado le explicó al juez y al fiscal la conversación que tuvo con Sanabria cuando se enteró de la situación del Cambio Nelson.

“No estaba requerido porque esa noche salió con su documentación frente a las autoridades migratorias”, dijo el diputado colorado.

Para Amorín Batlle no es suficiente que Sanabria haya renunciado a sus cargos políticos.

“No fue un dirigente importante. No reunió nunca al comité ejecutivo departamental. Mucho mas no puedo decir porque me tenía bloqueado en las redes sociales hace al menos tres años”, dijo el senador colorado.