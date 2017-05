¿Cómo se resolverá la interna del Partido Nacional?

Varios intendentes tomaron distancia de Alianza Nacional, pero aún no definen qué camino tomar.

A grandes rasgos hay dos sectores definidos en el Partido Nacional: el mayoritario – Todos hacia adelante- liderado por el senador Luis Lacalle Pou, de base Herrerista. Basta recordar cómo fue la campaña del diputado Lacalle Pou hasta llegar a ganar la interna.

El otro sector mayoritario es el del senador Jorge Larrañaga, Alianza Nacional, que ahora se reformula para llamarse Juntos, porque también quiere ampliar su base electoral y renovarse, pero no todos se suman a la idea y por ello el sector ha sufrido bajas.

Se han ido diputados, intendentes y queda la incógnita de lo que va a pasar con la senadora Verónica Alonso. Hay varias situaciones: dirigentes que aspiran a más, a tener un perfil más alto, hay quienes reclaman cambios profundos en el sector y está la incertidumbre de si el propio Larrañaga será candidato, cosa que según dijo definirá en estos días.

El caso de Verónica Alonso es una incógnita porque no se sabe si será candidata a presidente con un sector propio o si se sumará a un grupo de intendentes que también están fuera de Alianza y de Juntos. Desde allí trabajará sus próximos pasos.

¿Quiénes son esos intendentes?

De los ocho intendentes electos por Alianza Nacional en 2015, cinco se reúnen para discutir cambios no solo en el sector sino en el partido. Estos son: Sergio Botana de Cerro Largo, Adriana Peña de Lavalleja, Enrique Antía de Maldonado, Éber da Rosa de Tacuarembó y Dardo Sánchez de Treinta y Tres.

Lo que dicen es que en las reuniones hablan de los cambios que necesita el partido para ser gobierno en 2019. El intendente Botana lo explicó de la siguiente manera:

“Qué importa que uno esté o no en una organización política. Lo que importa es encarar cuestiones esenciales. Hablamos de ese partido que recoja esa sensibilidad popular pero que se esté pensando en bajar costos de producción o ser un país competitivo. Podemos estar con Larrañaga, es nuestro candidato, pero lo que queremos es algo mucho más importante que la integración en reuniones de movimientos”.

Piden entonces un cambio de estructura, referentes y ampliación base electoral.

Uno puede pensar que detrás hay una intención de varios de estos intendentes de dar el salto a lo nacional. Ya fueron reelectos y buscan ahora un senado. Ya ha pasado: con Nin Novoa cuando fue intendente de Cerro Largo, o con el mismo Larrañaga luego de gobernar Paysandú.

Pero hay algo curioso: no están en ningún sector, dicen que hasta ahora Larrañaga no ha liderado esos cambios pero no descartan apoyarlo si es candidato a presidente.

Hay que ver también que con estos intendentes se mueven también los diputados electos en esos departamentos. Y que ya dos legisladores se fueron: Pablo Iturralde, diputado por Montevideo dejó el sector, y Daniel Peña, electo por Canelones, se fue al Partido de la Gente.

Lo que queda claro es que Larrañaga, como dijo al semanario Búsqueda, tiene que tomar una decisión en pocos días.